Волонтеры взялись за реставрацию исторических усадьб в центре Улан-Удэ

Волонтеры подбирают исторические усадьбы в центре Улан-Удэ для реставрационных работ. В рамках проекта "Старый город" они осмотрели дома, которые планируют отремонтировать в 2020 году. Сначала общественники обошли объекты, требующие обновления. Далее необходимо провести переговоры с собственниками, чтобы получить согласие на реставрацию.

Как передает ГТРК "Бурятия", послединй этап - это разработка проектной документации, а также получение разрешения на работы, которые запланированы на май-сентябрь 2020 года. Напомним, проект "Старый город" реализуется волонтёрами, которые хотят спасти старинные усадьбы в историческом центре Улан-Удэ от разрушения.