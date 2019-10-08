В якутском СИЗО найдено тело экс-начальника подземного рудника "Мир"

В пресс-службе СКР по Республике Саха (Якутия) подтвердили информацию о самоубийстве бывшего начальника подземного рудника "Мир" Алексея Бурксера, ранее арестованного по делу об аварии на руднике, передает ТАСС.

8 октября стало известно об обнаружении тела бывшего начальника подземного рудника "Мир" Алексея Бурксера с признаками суицида.

Бурксер являлся обвиняемым по уголовному делу о нарушении правил безопасности при ведении горных работ, повлекшем по неосторожности смерть восьми человек и причинение крупного ущерба.

Организована процессуальная проверка по факту произошедшего. После осмотра места происшествия назначена судебно-медицинская экспертиза.

Как сообщалось, 4 августа произошла авария на руднике "Мир" компании "АЛРОСА" в Якутии. Из зоны разрушений и затопления удалось спасти 143 шахтера из 151. Были полностью разрушены горные выработки и горно-шахтное оборудование, а также затоплены два горизонта. Поисково-спасательная операция на руднике "Мир" продолжалась в общей сложности три недели.