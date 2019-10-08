Отвалившаяся от дома плита едва не накрыла мужчину во Владивостоке

Во Владивостоке отвалившиеся от дома плиты утепления едва не убили пешехода. Инцидент попал в объектив камеры наблюдения.

Описанные события, как уточняют "Вести.Приморье", произошли около 08:20 утра 8 октября на улице Новожилова. На кадрах видно, как при порыве ветра от многоэтажки на уровне пятого этажа отрывается целый пласт призванных утеплять строение плит. Рухнули они в нескольких сантиметрах от стоявшего у стены мужчины, его даже отбросило в сторону.

Бросившиеся на помощь очевидцы сами чуть не попали под второй удар — ветер оторвал еще несколько плит, но отнес их в сторону.

Судя по записи, инцидент, который мог обернуться настоящей трагедией, обошелся без серьезных травм.