Анастасию Заворотнюк выписали из больницы в тяжелом состоянии

Журналистам стало известно, что Анастасию Заворотнюк после завершения курса лечения по полису ОМС выписали из частной московской клиники, несмотря на то, что ее состояние остается тяжелым.

В ней 48-летняя актриса находилась с середины сентября. Теперь близкие намерены перевести ее в другую клинику, пишет StarHit.

Из-за того, что о состоянии Анастасии не было ничего известно больше недели, в Сети появились слухи о ее смерти, которые опровергли знакомые актрисы.

Ее семья по-прежнему не намерена сообщать прессе, что происходит с Заворотнюк, а ее директор Стас Христов на днях обратился к интернет-пользователям и СМИ с просьбой прекратить спекуляции вокруг здоровья актрисы и верить только официальной информации.

О том, что Анастасия находится в тяжелом состоянии, стало известно в конце августа, сообщалось о том, что медики диагностировали у нее глиобластому. Однако обещанных ранее официальных сообщений о состоянии актрисы до сих пор нет.