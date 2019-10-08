Появилось видео с места жесткой посадки самолета в Магаданской области

Следственный комитет обнародовал кадры с места инцидента с участием самолета "Альбатрос", произошедшего во вторник, 8 октября, в Магаданской области.

По данным пресс-службы Дальневосточного следственного управления на транспорте, "единичный экземпляр воздушного судна "Альбатрос" получил повреждения нижней части фюзеляжа в ходе вынужденной посадки, совершенной сразу после взлета с площадки "Магадан-13".

На борту самолета находился только пилот. Известно, что он не пострадал.

"Следствием рассматриваются три версии случившегося: неблагоприятные погодные условия, ошибка пилотирования, технические неисправности самолета", — отметили в ведомстве.

Правоохранители устанавливают все обстоятельства ЧП, проводится доследственная проверка.