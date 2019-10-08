Теннисистка Кудерметова преодолела первый круг турнира в Китае

В китайском Тяньцзине стартовал теннисный турнир среди женщин с призовым фондом в 500 тысяч долларов. Россиянка Вероника Кудерметова успешно решила задачу по выходу во второй круг соревнования, одержав победу над австралийкой Айлой Томлянович.

22-летняя россиянка обыграла свою соперницу в двух сетах. Встреча завершилась со счетом 6:4, 6:2 в пользу Кудерметовой. Общая продолжительность матча составила 1 час 20 минут. За путевку в 1.4 финала уроженка Казани поспорит с китаянкой Чжэн Сайсай.