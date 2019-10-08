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8 октября 201912:12

Евро-2020. Сборная России готовится к Шотландии в полном составе

Twitter/Сборная России

Мужская сборная России по футболу продолжает подготовку к матчу отборочного раунда чемпионата Европы-2020 против Шотландии. Во вторник игроки национальной команды провели тренировочное занятие на подмосковной базе в Новогорске.

Участие в тренировке принимали все 25 футболистов, вызванных главным тренером сборной России Станиславом Черчесовым, сообщает "Спорт-экспресс". После работы на поле команду ждут тесты, направленные на выявление функционального состояния каждого отдельно взятого спортсмена.

Напомним, что матч России против Шотландии состоится 10 октября на столичном стадионе "Лужники". Начало встречи – в 21:45 по московскому времени.

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