Эксперт: понятия "крафтовое пиво" нет, поэтому оно не исчезнет с прилавков

Вступление в силу нового техрегламента ЕАЭС о безопасности алкогольной продукции не повлияет на производство крафтового пива, считают эксперты.

"Проблемы никакой нет. Определения крафтового пива на данный момент нет, но оно существует. Его определения не будет после вступления в силу технического регламента, но, естественно, оно будет существовать", — сообщил РИА Новости член президиума Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства ("Опора России") Алексей Небольсин.

Он пояснил, что понятие "крафтовое" — это народное название пива, сделанного на небольших пивоварнях по индивидуальным рецептам.

Новый техрегламент вводит определения для различных видов алкогольных напитков, при этом определения крафтового пива в документе нет.

Ранее в Росстандарте RT рассказали, что после вступления данного документа в силу крафтовое пиво может оказаться в России под запретом. Введение единого стандарта для такого вида пива невозможно, так как продукция изготавливается с использованием разных технологий и рецептов.