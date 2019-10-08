За прерванный полет на аварийном "Союзе" астронавт награжден орденом Мужества

Президент России наградил орденом Мужества американского астронавта Ника Хейга.

В тексте указа, опубликованном на официальном портале правовой информации, отмечается, что он награждается за мужество и высокий профессионализм, которые были проявлены "при исполнении служебного долга в условиях, сопряженных с повышенным риском для жизни при возникновении нештатной ситуации".

Она произошла 11 октября 2018 года, когда из-за аварийной ракеты "Союз-ФГ" был сорван его полет с российским космонавтом Алексеем Овчининым в корабле "Союз МС-10".

Тогда он стартовал к МКС, но на орбиту не смог выйти из-за аварии ракеты на третьей минуте полета.

"Союз МС-10" поднялся на высоту около 80 километров, а затем благополучно приземлился примерно в 400 километрах от места старта, напоминает РИА Новости.

Московские врачи, обследовавшие Хейга и Овчинина, проблем со здоровьем у них не выявили, и вскоре Роскосмос и НАСА договорились организовать новый полет американского астронавта и российского космонавта.

14 марта 2019 года они и американка Кристина Кук отправились к МКС. Утром 15 марта корабль успешно пристыковался к космической станции.

3 октября Овчинин, Хейг и первый астронавт из ОАЭ Хазза аль-Мансури вернулись на Землю.