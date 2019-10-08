Фатальный прыжок екатеринбургского парашютиста сняли на видео

Последние секунды жизни 35-летнего фельдшера региональной поисково-спасательной базы Екатеринбурга Михаила Прохорова, который разбился при прыжке с парашютом, сняли на видео.

Трагический случай произошел утром 7 октября в окрестностях села Логиново. Для Михаила это был 35-й прыжок, и пятый в этом году. На сей раз он прыгал с борта вертолета с высоты 800 метров.

Сразу после отделения, по данным "АиФ-Урал", спасатель попал в воздушный поток, его начало вращать. Трос вытяжного парашюта, который должен был выдернуть из ранца основной купол, обмотался вокруг тела и не позволил раскрыться куполу. Не спас и запасной парашют — его стропы запутались с основным, а поправить положение Михаил не успел, так как до земли оставалось около 200 метров.

Мужчина камнем рухнул на землю, от полученных травм он скончался до приезда медиков.