В Кремле следят за американскими новинками, но не хотят новой гонки вооружений

Кремль опасается нового витка гонки вооружений, однако в России создан мощный технологический задел в области новых вооружений и обеспечения безопасности, поэтому втягиваться в соревнования с США нет никакого смысла, заявил журналистам Дмитрий Песков.

Россия пристально следит за оружейными разработками Соединенных Штатов, добавил пресс-секретарь президента. Также он напомнил, что именно американские исследования в области ракет средней и меньшей дальности привели к разрушению ДРСМД, пишет агентство "Интерфакс".

Напомним, ранее президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что в Штатах создается оружие, которое никто даже представить себе не может. В частности, "немыслимые" подводные лодки. Американский лидер выразил надежду, что их никогда не придется применять.