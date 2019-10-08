Бокс. Устинов готов заменить Спонга в бое против Усика

Российский боксер Александр Устинов может провести свой следующий бой против украинца Александра Усика. Россиянин готов выступить в качестве замены Тайрона Спонга, который накануне сдал положительную допинг-пробу. Об этом сообщил менеджер Устинова Владимир Хрюнов.

"Нам предложили провести бой с Усиком, и мы дали согласие. Сейчас нами обсуждаются детали, — приводит слова Хрюнова РИА Новости. – Усик столкнется с большими проблемами из-за габаритов Устинова, находящегося в великолепной форме".

Для 32-летнего Усика бой против Спонга мог стать дебютным в тяжелой весовой категории. Изначально бой планировался на 12 октября. Местом проведения боя был выбран американский город Чикаго.

Напомним, что ранее Усик признался, что не желает проводить бои против российских боксеров Александра Поветкина и Андрея Федосова. Украинец опасается, что бой между украинцем и россиянином будет переведен в "политическую плоскость".