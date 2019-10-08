Дерево рухнуло на автомобили на трассе в Удмуртии. Видео

Автомобильный регистратор запечатлел момент необычного дорожно-транспортного происшествия в Удмуртии. Как сообщают местные СМИ, инцидент произошел днем в минувшую субботу, 5 октября, на Якшур-Бодьинском тракте.

На записи видно, как дерево внезапно рухнуло поперек трассы прямо перед капотом белой легковушки. У водителя не было никаких шансов избежать столкновения.

"Дрова", отлетевшие на полосу встречного движения после удара, повредили еще одно транспортное средство – машину, из которой велась съемка.

Известно, "встреча" сухой ели и автомобилей обошлась без жертв.