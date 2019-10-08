Мария Захарова: дипломаты скоро встретятся с арестованной в Иране российской журналисткой

В ближайшее время российские дипломаты получат консульский доступ к задержанной в Тегеране журналистке Юлии Юзик. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире программы "Вечер с Владимиром Соловьевым".

По словам дипломата, ведомство поддерживает контакт с семьей арестованной. У родственников есть возможность напрямую работать с представителями российского департамента. Также вызван посол Ирана в Москве.

"Переговоры с дипломатом из Ирана провел замминистра иностранных дел РФ. Все это имело серьезный характер. Мы получили заверения от иранской стороны в том, что в ближайшее время этот вопрос будет разрешен. Для урегулирования ситуации делается все", — отметила она.

Захарова добавила, что случаи с задержанием российских граждан происходят ежедневно и их "огромное количество". Поэтому любая власть и гражданское общество должны поступать с одинаковых позиций.

"Действия, которые были произведены против российских граждан, противоречат всему: двусторонним договоренностям, соглашениям и международному праву", — пояснила диппредставитель.