Пожарные сняли со спутниковой тарелки спасавшегося от огня курильщика

В Нижнем Новгороде спасавшийся от огня мужчина повис на тарелке спутникового телевидения на уровне 11 этажа. Пожарному пришлось добираться до квартиры по штурмовой лестнице, поскольку вскрыть дверь с сейфовыми замками оказалось не так просто.

Инцидент произошел в минувшее воскресенье, 6 октября, на улице Невзоровых. По предварительным данным, мужчина не затушил сигарету, что и стало причиной пожара — вспыхнули занавески и подоконник. Владелец квартиры сначала попытался самостоятельно сбить пламя, а когда помещение заполонил едкий дым, бросился к окну. Спасение он нашел на крепеже для спутниковой тарелки, но держался крайне неуверенно, то и дело рискуя сорваться.

Прибывшие пожарные не смогли подогнать машину вплотную из-за припаркованных автомобилей, а потому автолестницу пришлось устанавливать в ручном режиме. К тому времени из подъезда эвакуировали всех жителей, но вот проникнуть в горящую квартиру у спасателей не получилось — на их пути встали замки сейфового типа.

Начальник караула Сергей Канов решил действовать иначе: через окно квартиры на 10-м этаже он с помощью штурмовой лестницы поднялся на этаж выше и затащил мужчину обратно в помещение. К тому моменту подоспела и автолестница.

"За мужчину, который вылез из окна, мы все очень переживали, ведь любое его движение могло привести к трагедии. Каждая секунда была на вес золота!" — рассказал начальник дежурной смены Дмитрий Сергеев.

С огнем быстро совладали — его площадь не превысила двух квадратных метров.