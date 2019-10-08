Тедеско даст ответ "Спартаку" до 13 октября

Немецкий специалист Доменико Тедеско взял время на размышления относительно работы в московском "Спартаке". Один из кандидатов на пост наставника "красно-белых" даст свой ответ на поступившее ему предложение до конца нынешней недели.

На данный момент Тедеско после визита в Москву, где он вел переговоры с представителями "Спартака", вернулся в Германию, сообщает "Спорт-экспресс". Он по-прежнему является главным тренером "Шальке-04". В случае его согласия на предложение москвичей, специалисту предстоит разорвать контракт с немецким клубом.

Напомним, что должность главного тренера "Спартака" стала вакантной после отставки Олега Кононова. На данный момент исполняющим обязанности наставника спартаковцев является Сергей Кузнецов, ранее работавший в штабе как раз Кононова.