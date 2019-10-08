Школьницу из Сарова осудили за истязание парня, не желавшего с ней встречаться

В Сарове 16-летняя девушка получила 3,5 года условно за истязание подростка, который не ответил взаимностью на ее чувства.

Как сообщает управление СК РФ по Нижегородской области, 14 мая девочка в квартире одного из жилых домов в присутствии подруг обиженная девочка решила наказать мальчика за отказ с ней встречаться.

"Истязая потерпевшего, подсудимая совершала действия, направленные на унижение подростка", — отмечается в сообщении ведомства.

При этом подруги ее снимали происходившее на камеру мобильного телефона, а затем они попали в СМИ.

Эти видеокадры и стали основанием для возбуждения уголовного дела. Свою вину подсудимая признала.

Ранее сообщалось, что в Татарстане две девушки изнасиловали студента из-за треснувшего экрана смартфона.