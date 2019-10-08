Директором ФСИН стал Александр Калашников

Главой Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) назначен Александр Калашников, сообщает "Россия 24".

Ранее он руководил УФСБ по республике Коми, а затем возглавлял управление ФСБ по Красноярскому краю.

На счету Калашникова ряд громких задержаний — в том числе губернатора Коми Вячеслава Гайзера и его команды, а также руководителя УФСИН по Коми Александра Протопопова, передает "Интерфакс".

Гайзера приговорили к 11 годам колонии строгого режима, Протопопова — к семи годам колонии строгого режима.

Третьего октября президент России подписал указ об освобождении от должностей пятерых генералов, в том числе теперь уже бывшего главы ФСИН Геннадия Корниенко, которому 30 сентября исполнилось 65 лет, что является предельным возрастом нахождения на службе.