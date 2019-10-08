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8 октября 201914:32

СБР вновь получил отказ от IBU в восстановлении прав

EPA

Союз биатлонистов России не будет восстановлен в своих правах после того, как исполком Международного союза биатлонистов принял окончательное решение не рассматривать этот вопрос на ближайшем заседании конгресса. Оно состоится с 18 по 20 октября в Мюнхене.

Изначально IBU и не собиралась включать в повестку вопрос о восстановлении членства СБР, что было объявлено еще в начале сентября 2019 года. Однако российская организация подала запрос о пересмотре данного решения, а рабочая группа предоставила исполкому IBU обновленный отчет о работе по выполнению выдвинутых условий.

Ответ был следующим: "Исполком получил отчет от представителей IBU в рабочей группе, — приводит ТАСС сообщение международной федерации. – Исполком придерживается своего предыдущего решения не предлагать внеочередному конгрессу рассмотреть вопрос восстановления СБР".

Напомним, что СБР был лишен членства в IBU в декабре 2017 года. Это не влияет на статус российских спортсменов на международных соревнованиях – они имеют право продолжать выступления под флагом России. Однако быть хозяйкой турниров под эгидой IBU России запрещено.

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