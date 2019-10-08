"Милан" объявил об отставке Марко Джампаоло

Руководители итальянского "Милана" приняли решение уволить с поста главного тренера команды Марко Джампаоло. Итальянский специалист был уволен после семи туров чемпионата Италии, в которых были одержаны три победы при четырех поражениях.

Как сообщает журналист телеканала Sky Sport Фабрицио Романо в своем личном Twitter-аккаунте, главным претендентом на освободившийся пост наставника "россонери" является Стефано Пиоли. Его предыдущим местом работы была "Фиорентина".

"Милан" после семи туров Серии "А" располагается в турнирной таблице на 13-м месте, набрав девять очков.