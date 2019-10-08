Новый блокбастер Бондарчука: "Вторжение" начнется 1 января

Новый фантастический блокбастер Федора Бондарчука "Вторжение" выйдет на широкие экраны 1 января 2020 года. Лента обещает стать уникальной по зрелищности и накалу страстей.

Создатели картины сегодня представили зрителям первый кинотеатральный постер к фильму. А ранее был опубликован трейлер блокбастера.

Новая история разворачивается через 3 года после падения инопланетного корабля в московском районе Чертаново. Однако, как подчеркивают создатели ленты, "Вторжение" — не вторая часть нашумевшего фильма "Притяжение", а отдельная полноценная история, в которой те же персонажи сталкиваются с уже новыми угрозами.

Юлия Лебедева — единственная, кто была в контакте с пришельцами — теперь вынуждена мириться с ролью подопытного кролика в секретной лаборатории Минобороны, где ученые и военные пытаются разгадать природу растущей в ней силы. Однако появившиеся у москвички феноменальные способности интересуют не только людей. Над планетой в буквальном смысле нависла угроза вторжения. И победить в грядущем столкновении можно только одним способом: найти в себе силы остаться людьми. Смогут ли любовь, верность и милосердие стать сильнее безжалостной силы и инопланетных технологий?

Фильм снят при поддержке канала "Россия 1". Главные роли в картине исполнят уже полюбившиеся зрителям Ирина Старшенбаум, Риналь Мухаметов, Александр Петров, Юрий Борисов, Сергей Гармаш и Олег Меньшиков.