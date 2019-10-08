Глава МИД ДНР: Донбасс надеется увидеть белую ракету мира

В вопросе разведения войск на Донбассе в украинской политике полная разбалансировка, заявила в прямом эфире программы "60 минут" глава МИД ДНР Наталья Никонорова. Заявления из Киева, особенно от министра иностранных дел Украины Вадима Приставайко, разнятся, заметила она. Во-первых, друг от друга, а во-вторых, отличаются от достигнутых в Минске договоренностях.

"Создается впечатление, что документ, подписанный в Минске, либо не попал на стол к министру, либо он не успел с ним ознакомиться", — отметила Наталья Никифорова.

Она напомнила, что план-график устранения нарушений включает в себя предоставление наблюдателям миссии ОБСЕ данных об исходном нахождении сил и средств на участке разведения около Петровского. ДНР свои обязательства выполнила, но Киев отказался это делать, выступив с деструктивными заявлениями об обязательном соблюдении режима тишины в течение семи дней.

Впрочем, в Донецке надеются, что украинская сторона 8 октября уведомит Специальную мониторинговую миссию ОБСЕ, что готова приступить к отводу сил.

"Тогда 9 октября в 12 часов будет выпущена белая ракета, которая станет сигналом к началу разведения войск в районе населенных пунктов Золотое и Петровское в Донбассе», — пояснила глава МИД ДНР.

7 октября глава украинского МИД Вадим Пристайко заявил, что Минобороны Украины не станет отводить свои силы из населенных пунктов Донбасса в назначенный день из-за нарушения перемирия.

Отвод сил является одним из условий проведения саммита "нормандской четверки".

В 2014 году Киев объявили о проведении военной "антитеррористической" операции против жителей Донбасса, которые отказались подчиняться после государственного переворота на майдане новому киевскому правительству. Пол данным ООН, жертвами гражданского конфликта в Донбассе стали 13 тысяч человек.