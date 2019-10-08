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8 октября 201915:45

В Англии продается окурок сигары Черчилля

DPA/PHOTAS/ТАСС

Окурок сигары Уинстона Черчилля выставили на аукцион. Уточняется, что в 1953 году его подобрала капельдинер лондонского театра "Колизей" Виолетта Кинг, которая провожала политика и его жену на их места, сообщает агентство ТАСС.

Позднее женщина попросила свою племянницу, владелицу компании по производству детских инкубаторов, упаковать "реликвию" в пластик. Кроме того, Кинг написала Черчиллю письмо, в котором просила разрешения показывать всем окурок и рассказывать, кому он принадлежит. Через неделю личный секретарь премьер-министра ответил, что не против этой идеи.

Сейчас недокуренная сигара Черчилля выставлена на торги в аукционном доме Hansons Auctioneers. Стартовая цена – 7300 долларов.

Стоит отметить, что это не первый окурок британского премьера, который выставлен на торги. Сигара, оставленная в 1947 году во французском аэропорте Ле-Бурже, ушла с молотка за 12 тысяч долларов.

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