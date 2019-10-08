Переходы для животных и комфорт для водителей: новое кольцо Москвы готово почти наполовину

Экодуки, бесконтактная оплата и ни одного светофора: Центральная кольцевая автодорога готова почти наполовину. После ее запуска водителям больше не придется пересекать столицу, чтобы попасть из одной части Подмосковья в другую. Что сейчас происходит на стройплощадке, и когда кольцо замкнется?

Инспектирование хода строительства третьего пускового комплекса Центральной кольцевой автодороги (ЦКАД), в том числе и моста через канал имени Москвы

Нулевой километр ЦКАДа, одной из самых современных дорог России. Это один из ключевых мостов, пока он только нависает над трассой Москва — Санкт-Петербург. Строители здесь уже приступили к созданию дорожного полотна.

Мостовики обещают закончить работу к началу следующего года. Гарантия — минимум на 50 лет.

Бульварное, Садовое, Третье транспортное, МКАД. Теперь ЦКАД — новое кольцо скоро замкнется вокруг столицы. Ни одного светофора на всем протяжении.

"В данный момент ведется сборка стыков главных балок, поперечных балок и надвижка моста", — рассказывает строитель Виктор Кощеев.

Больше половины работ на всем протяжении ЦКАД выполнены. Около 350 километров — расстояние, равное, к примеру, пути от Москвы до Орла. На многих участках уже кладут асфальт.

Гарантийный срок асфальтобетонного покрытия здесь не 5-6 лет, как у обычного, а 12 за счет особо вязкого полимера, который дорожники добавляют в состав.

Центральная кольцевая станет не просто комфортной дорогой. Главная задача — разгрузить МКАД, а значит, и всю Москву. Проезд по дороге будет платным — около 2-3 рублей за километр. Точные тарифы озвучат ближе к сдаче трассы. Известно только, что систему взимания денег установят бесконтактную. Специальные датчики вдоль всей дороги будут считывать информацию с транспондеров, установленных на автомобилях.

"На отраслевой дорожной выставке в Екатеринбурге будет представлена безбарьерная система взимания платы, которая на сегодняшний день является ноу-хау для отечественных платных дорог", — рассказал руководитель проекта ЦКАД-3 ГК "Российские автомобильные дороги" Виталий Шмаров.

Впрочем, будут на ЦКАДе и бесплатные участки, которые уже постепенно сдаются в эксплуатацию.

Одним из самых необычных объектов магистрали стал бетонный мост, построенный над ЦКАДом. Он не автомобильный, не пешеходный: это специальный экодук для животных, которые будут мигрировать с одной стороны леса на другую.

Подобных переходов на новой кольцевой пять. Один уже в действии — позволяет мигрировать зайцам и лосям.

"Вместо асфальта здесь будет посеян газон и высажены деревья. Соответственно, дикие животные при проходе через него будут попадать в максимально естественную среду обитания, не будут ощущать, что они идут над действующей скоростной дорогой", — говорит технический эксперт объекта Юрий Бугаков.

Запланированные сроки строительства этой важной транспортной артерии удалось сократить на треть. Закольцевать и запустить ЦКАД дорожники обещают в конце 2021 года.