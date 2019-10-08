Сестры Хачатурян показали, как убили своего отца

В соцсетях появились записи следственного эксперимента с участием сестер Ангелины, Марии и Кристины Хачатурян, в ходе которого они рассказали и показали, как расправились со своим отцом. Видео, предположительно, было снято в начале августа минувшего года.

На убийство девочки пошли вечером 27 июля 2018 года, когда Михаил Хачатурян отдыхал в кресле после ужина. Перед этим он накричал на сестер за бардак в квартире и принял сильную дозу успокоительного.

"Сложно было решиться. Я ему пока там нарезала еду, а потом сказали друг другу: "Давай попробуем, рискнем". Мы попросили старшую сестру, чтобы она на всякий случай прыснула ему баллончиком", — рассказала Ангелина.

Впрочем, до газа дело не дошло. Мария с ножом и Ангелина с молотком в руках, выждав в коридоре, встали за спиной у отца и начали наносить удары по голове и в шею. По их словам, ошарашенный отец успел спросить, что происходит, после чего бросился к выходу из квартиры. Отбиться от дочерей у него не получилось — Ангелина нанесла оказавшийся фатальным удар ножом в сердце, и Михаил рухнул замертво на лестничной площадке.

Через несколько минут Ангелина дозвонилась до экстренных служб и сообщила об убийстве отца. По ее словам, он находился под воздействием наркотических веществ и первым напал на сестер.

Позже стало известно, что на протяжении нескольких лет Михаил Хачатурян издевался и бил дочерей. Судмедэксперты установили, что психические расстройства, выявленные у девочек, находятся в причинно-следственной связи с действиями их отца.