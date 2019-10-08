ЮАР вышла в плей-офф Кубка мира по регби

В Японии состоялся очередной игровой день Кубка мира по регби. В рамках группы "В" Южная Африка проводила заключительную встречу группового этапа против команды Канады. Южноафриканские регбисты были сильнее североамериканцев и выиграли со счетом 66:7.

Подопечные Расси Эрасмуса обеспечили себе комфортное преимущество в счете уже по итогам первой половины поединка, которую завершили с "сухими" 47:0 на табло. После перерыва канадцы занесли ответную попытку, но далее вновь солировали регбисты ЮАР, которые довели матч до убедительной победы.

ЮАР набрала 15 очков, вышла на первую строчку и перед заключительными матчами конкурентов в группе гарантировала себе место в 1/8 финала. Следом идут Новая Зеландия (14) и Италия (10), которые завершают групповой этап очным противостоянием. Замыкают таблицу Намибия (0) и Канада (0).

Напомним, что в плей-офф выходят команды, занявшие первые две строчки в группах.