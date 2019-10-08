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8 октября 201915:55

"Мисс Москва" продала обручальное кольцо, чтобы не потерять ребенка

Бывшая "Мисс Москва" Оксана Воеводина рассказала, что была вынуждена продать на четвертом месяце беременности обручальное кольцо за 16 миллионов рублей, чтобы оплатить медицинские счета. В противном случае девушка рисковала потерять ребенка.

Брак Воеводиной с бывшим королем Малайзии Мухаммадом V был ярким, но коротким. В ноябре 2018 года они поженились, а уже в январе 2019-го решили расстаться, когда "Мисс Москва" находилась на четвертом месяце беременности.

Как сообщает Daily Mail, Воеводина была вынуждена продать дорогостоящее обручальное кольцо в три раза дешевле, поскольку отчаянно нуждалась в деньгах. Роскошное украшение было создано ювелиром Джейкобом Арабо и обошлось Мухаммаду V в 203 тысячи фунтов (16 миллионов рублей). По словам бывшей "Мисс Москвы", продать подарок она решила для того, чтобы оплатить медицинские счета в Швейцарии, иначе рисковала потерять ребенка.

Ранее сообщалось, что Воеводина выдвинула баснословные требования по отношению к экс-королю Малайзии. 27-летняя девушка запросила у него дом в Лондоне за 640 миллионов рублей, квартиру в Москве за 96 миллионов, а также ежемесячное содержание на сына Леона в размере 1,9 миллиона. Мухаммад V, в свою очередь, признался, что такие суммы способны разорить весь его род.

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