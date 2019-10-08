Дело Серебренникова вернулось на новое рассмотрение в суд

По представлению гособвинения Мосгорсуд вернул на новое рассмотрение в суд первой инстанции так называемое дело "Седьмой студии".

Обвиняемым по нему проходит худрук "Гоголь-центра", режиссер Кирилл Серебренников.

В решении Мосгорсуда говорится, что дело возвращают в инстанции "для рассмотрения в ином составе суда".

11 сентября сообщалось, что уголовное дело о хищении средств бюджета в отношении Кирилла Серебренника и сотрудников "Седьмой студии" возращено в Генпрокуратуру.

Серебренников и созданная им "Седьмая студия" обвинялись в хищении 133 миллионов рублей, которые выделило Минкультуры на проект популяризации и развития современного искусства "Платформа".

Обвиняемые вины не признали: они настаивают на то, что ущерб был подсчитан ошибочно.

При этом экспертиза признала, что Серебренников деньги не украл, а сэкономил.