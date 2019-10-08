Бэйл намерен покинуть "Реал" в конце сезона

Полузащитник мадридского "Реала" и сборной Уэльса Гарет Бэйл рассматривает вариант с уходом из испанского клуба по окончании нынешнего сезона. Валлиец полагает, что главный тренер "Реала" Зинедин Зидан относится к нему предвзято.

Бэйл остался возмущенным тем фактом, что предыдущий поединок "Реала" в Лиге чемпионов против бельгийского "Брюгге" (2:2) он пропустил из-за непопадания в заявку, сообщает Diario Gol. Полузащитник не увидел видимых причин такого решения французского наставника, потому что был полностью готов к игре.

Минувшим летом Бэйл уже мог покинуть "Королевский клуб", но решил все-таки остаться в Мадриде. У игрока напряженные отношения с Зиданом и сам француз не раз заявлял, что не видит в валлийце футболиста основного состава.

За "Реал" Бэйл выступает с 2013 года.