Трамп: ненужные силовые действия Анкары будут иметь экономические последствия

Соединенные Штаты не оставят курдов, заявил в своем микроблоге Twitter американский президент Дональд Трамп. А если Турция применит излишнюю силу, то это приведет к тяжелым последствиям для ее экономики и "хрупкой валюты". Также президент подтвердил, что США помогают курдам деньгами и оружием.

....understands that while we only had 50 soldiers remaining in that section of Syria, and they have been removed, any unforced or unnecessary fighting by Turkey will be devastating to their economy and to their very fragile currency. We are helping the Kurds financially/weapons!