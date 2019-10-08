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Ситуация на Украине 16 минут назад

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8 октября 201917:21 Андрей Архипов

Армия, не подчиняющаяся Зеленскому, готова воевать в Донбассе

И это не Вооружённые силы Украины (ВСУ), а десятки тысяч солдат так называемых добровольческих батальонов, абсолютно не подчиняющихся президенту, но боеспособных и вооружённых.

Они уже сейчас срывают договорённости официального Киева о разведении войск на линии разграничения в Донбассе.

В своих заявлениях и действиях, представители Украинской добровольческой армии (УДА), руководимой Дмитрием Ярошем, фактически говорят о неподчинении Владимиру Зеленскому, как главнокомандующему.

О том, что в УДА объявлена мобилизация сил рассказал в эфире телеканала ATR заместитель Яроша Андрей Гергерт.

Он хотя и называет Зеленского главнокомандующим, и признаёт за ним право отдавать приказы регулярным войскам об отводе сил в демилитаризованной зоне, но заявляет, что УДА будут действовать по своему плану.

“Мы с войны не уйдем. Там, где он (президент) отведет войска, мы зайдем, заведем тысячи человек”, — заявил Гергерт.

Далее, он фактически ставит Зеленскому очередной ультиматум, предлагая президенту не вести никаких переговоров ни с Москвой ни с Европой, а в своих решениях в отношении Донбасса положиться на украинский народ в целом и на добровольческую армию в частности.

Тем временем бойцы из батальона “Азов” (украинская ультраправая группировка, на многих лидеров и участников которой заведены уголовные дела в России) заняли позиции в посёлке Золотое, оставленные регулярными войсками. Как заявил их командир Андрей Билецкий, это сделано “чтобы не допустить разведения войск”.

По сути, командиры добровольческих подразделений сейчас демонстрируют украинскому президенту не только силу, но и готовность к действиям военного характера, вся ответственность за которые так или иначе ложится на главу государства.

Президенту же предлагается к ним присоединиться. Пока предлагается. Ситуация для киевского руководства складывается крайне опасная.

Политические процессы инициированные и озвученные Владимиром Зеленским уже привели к тому, что на Киевских площадях собираются многотысячные митинги протеста, а на востоке страны ещё далеко до перемирия.

Угрозы нового госпереворота со стороны националистов не кажутся лишь формой возмущения. Они открыто демонстрируют неподчинение центральной власти.

Позиция ВСУ выглядит неоднозначной. С одной стороны, регулярная армия выполняет приказы президента, а с другой — никаким образом не препятствует военной активности УДА.

Очевидно, что Зеленскому не хватает сегодня решимости и поддержки, чтобы остановить волюнтаризм националистических батальонов. Однако, если он не сделает этого сейчас, то потом может быть слишком поздно.

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