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8 октября 201917:30

За содержание медведей в гараже новосибирских дрессировщиков раскритиковал Эдгард Запашный

Новосибирские дрессировщики Сергей и Марина Герасимовы после увольнения из "Росгосцирка" вынуждены вот уже на протяжении пяти лет содержать пятерых медведей на собственные средства. Недавно на просторах Интернета появилось видео, в котором Герасимовы рассказали об увольнении и дальнейшей судьбе зверей. "Фактически мы с медведями оказались на улице", — говорят Герасимовы.

Как следует из видео, причиной, по которой дрессировщикам пришлось содержать животных в своем гараже, стали пробелы в законодательстве, передает ГТРК "Новосибирск".

Реакция директора Большого Московского государственного цирка Эдгарда Запашного на такое послание не заставила себя ждать. Ответ он опубликовал на своей странице в "Инстаграм". Запашный поставил под сомнение профессиональные навыки Герасимовых, а также рассказал о собственном видении ситуации.

"Росгосцирк" не захотел продлевать с дрессировщиками договор, равно как и ни один независимый цирк в России не предложил им подписать новый. Герасимовы винят государство в том, что животные оказались на улице. Однако все предложения "Росгосцирка" по пристройке медведей в надлежащие условия они отвергают", — пишет Эдгар Запашный.

Также Запашный добавил, что ему достоверно известно, что "Парк львов. Тайган" предложил разместить всех медведей на своей территории, но Герасимовы отказались передавать своих подопечных другим компаниям.

Московский дрессировщик заявил о своей готовности взять судьбу животных под личный контроль.

Текст: ГТРК "Новосибирск"

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