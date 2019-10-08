В Германии упал истребитель F-16

В округе Трир-Саарбург (федеральная земля Рейнланд-Пфальц) потерпел крушение истребитель F-16. Об этом сообщила телерадиокомпания SWR.

По данным полиции, пилот спас себя с помощью катапультируемого сиденья. В настоящее время он доставлен в больницу. Также неизвестно, есть ли другие пострадавшие. Крушение произошло вдали от населенных пунктов.

По предварительной информации, это американский истребитель. Пока неизвестно, что стало причиной катастрофы. Чиновники призывают людей избегать места крушения, чтобы не мешать работе аварийных служб.