МВД: в преддверии выборов в Москве могли произойти массовые беспорядки

Провокационными действия организаторов протестов в Москве перед выборами в Мосгордуму назвал замначальника главка по обеспечению охраны общественного порядка МВД России Юрий Денисенко. Он отметил, что массовые беспорядки удалось предотвратить, благодаря четким и тактически грамотным действиям сотрудников полиции и Росгвардии, которые взаимодействовали с коллегами из других правоохранительных органов.

Это уберегло Москву от тяжких последствий для инфраструктуры и граждан, продолжил Денисенко, выступая на заседании временной комиссии Совета Федерации по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства в российские внутренние дела. Не согласованные митинги прошли в Москве 14 и 27 июля, а также 3 августа, напоминает РИА Новости. Полиция задержала на них 1 тысячу 700 человек. Против некоторых задержанных возбуждены уголовные дела по нападениям на представителей власти или участию в массовых беспорядках.

Из-за "случаев подстрекательства" к изготовлению и использованию оружия во время митингов в Москве временная комиссия Совета Федерации обратилась в Следственный комитет России, заявил глава комиссии Андрей Климов. Климов подчеркнул, что комиссия в курсе подстрекательских советов, которые давались участникам акций по использовании пиротехники и дымовых шашек при массовых беспорядках, а также как из подручных средств собрать импровизированное оружие.

ТАСС напоминает, что сенатор Климов заявлял, что для манипулирования гражданами России, провоцируя их на нарушение закона на акции 10 августа на проспекте Академика Сахарова, использовали возможности информационно-компьютерных технологий (в том числе видеохостинг YouTube)".

Вице-спикер Госдумы Сергей Неверов потребовал после митинга проверить работу иностранных СМИ, которые, как, например, немецкая телекомпания Deutsche Welle, открыто призывала москвичей принять участие в несанкционированных акциях.