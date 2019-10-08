Бокс. Усик не будет драться с Устиновым

Бывший абсолютный чемпион мира по боксу в первом тяжелом весе Александр Усик не будет проводить бой против российского боксера Александра Устинова. В команде украинца считают россиянина старым и слабым.

"Устинов слаб для Усика. Ему 42 года, в последних четырех поединках он потерпел три поражения, — сказал менеджер Усика Александр Красюк, слова которого приводит Чемпионат.Com. – К примеру, слетевший из-за допинга Спонг моложе на восемь лет, ни разу не проиграл в боксе. Соперник Усика просто должен быть хорош".

Напомним, что изначально Усик должен был проводить свой дебютный бой в первом тяжелом весе против голландца Тайрона Спонга, однако ранее его допинг-проба дала положительный результат. На замену представителю Нидерландов готов был прийти Устинов.