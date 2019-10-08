Житель Карелии похитил километр кабеля и оставил без связи несколько населенных пунктов

Работники телекоммуникационной организации обратились в отделение полиции Беломорска после того, как обнаружили хищение кабеля связи длиной около одного километра. Правоохранительные органы смогли установить виновника случившегося.

К хищению кабеля оказался причастен местный 49-летний житель. Он признался, что приметил объект возможной наживы еще в 2018 году, когда собирал в лесу грибы и ягоды. Кабель там не был полностью погружен под землю, потому злоумышленник не оставил его без внимания.

Через год мужчина вернулся к намеченному месту с секатором и лопатой. Житель Беломорска выкопал почти тысячу метров кабеля, после чего отвез его в город. На протяжении нескольких дней злоумышленник обжигал кабель, чтобы избавиться от обмотки, после чего сдал в пункт приема цветного лома медные жилы. Вырученные деньги мужчина потратил на алкоголь.

Действия злоумышленника привели к тому, что без связи остались несколько населенных пунктов. Местные жители обратились в телекоммуникационную организацию с просьбой разобраться в случившемся.

В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело по статье 215.2 Уголовного кодекса Российской Федерации, сообщается на сайте МВД по Республике Карелия.