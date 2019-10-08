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8 октября 201918:19

"Я умираю": полицейские помогли добраться задыхающейся женщине до больницы. Видео

Youtube/Полиция Иркутской области

Утром 4 октября экипаж ГИБДД, патрулирующий поселок Дзержинск, расположенный в Иркутской области, был остановлен мужчиной на легковом автомобиле. Водитель попросил о помощи, сообщив полицейским, что его жена задыхается, и ей требуется срочная медицинская помощь.

Счет шел на секунды: женщина приняла лекарство, на которое у нее была аллергия. Мгновенно развился отек Квинке и она буквально не могла дышать. "Я умираю!" — беспокойно говорила она, переводя дух, своему мужу.

 

Инспекторы без промедления включили сирену и сигнальные огни и сказали водителю ехать за патрульной машиной. За несколько минут полицейские и сопровождающий их автомобиль добрались, объезжая пробки, до больницы, где страдающей отеком Квинке 27-летней женщине оказали всю необходимую помощь.

На следующий день мужчина пришел поблагодарить инспекторов за оказанную помощь. Полицейских за их поступок в ближайшее время поощрит и их собственное руководство.

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