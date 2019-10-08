Создатель Федора рассказал калужским студентам о разработке человекоподобных роботов

ГМИК имени К.Э. Циолковского продолжает цикл мероприятий, посвященных Всемирной неделе космоса. Сегодня калужским студентам и школьникам прочитал лекцию доктор технических наук и член Российской академии космонавтики имени К.Э. Циолковского Игорь Сохин. Ее тема - "Антропоморфные роботы — помощники космонавтов", передает ГТРК "Калуга".

Слушатели узнали о процессе создания и функциях робота-космонавта. Примером послужил недавно вернувшийся с Международной космической станции человекоподобный робот Фёдор. Вместе с членами экипажа он пробыл в открытом космосе около месяца.

В разработке железного помощника участвовал Игорь Сохин. Он работал над испытаниями робота на протяжении десяти лет. Учёный отметил, что все время, когда Федор находился на орбите, экипаж проверял его работоспособность в условиях невесомости. Также навыки управления умной машиной отрабатывали сами космонавты.

Напомним, Фёдором можно управлять в режиме "аватара" с помощью экзо-скелета. Также он может распознавать различные голосовые команды. По плану, в будущем робот будет использоваться ля выполнения потенциально опасной для космонавтов работы.