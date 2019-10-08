"Время пришло". Бастиан Швайнштайгер завершил карьеру футболиста

Бывший полузащитник мюнхенской "Баварии" и сборной Германии по футболу Бастиан Швайнштайгер официально объявил о завершении своей профессиональной карьеры. Немецкий футболист решил уйти из футбола в возрасте 35 лет.

"Время пришло! Я завершаю свою спортивную карьеру по окончании сезона, — написал ytvtw в своем Instagram-аккаунте. – Выражаю благодарность всем моим командам: "Баварии", "Манчестер Юнайтед", "Чикаго Файр" и сборной Германии – все вы сделали мою карьеру невероятной! Конечно, благодарю и свою семью за поддержку".

"Мне грустно прощаться с карьерой футболиста, однако я уже с нетерпением ожидаю новых жизненных вызовов. Я всегда буду верен футболу, а посвященное ему время останется в моем сердце навсегда".

Напомним, что наибольшее количество титулов Швайштайгер завоевал в составе "Баварии": восемь титулов чемпионата Германии, семь кубков страны, два Суперкубка и Кубка лиги, и еще по разу становился победителем Лиги чемпионов и клубного чемпионата мира.

В "МЮ" он выигрывал Кубок Англии. А в составе сборной Германии высшим его достижением стала победа на чемпионате мира в 2014 году.