Российские гимнастки выиграли серебро чемпионата мира в Штутгарте

Женская сборная России по спортивной гимнастике заняла второе место на проходящем в немецком Штутгарте чемпионате мира. Российские гимнастки выиграли серебряные медали в командном многоборье.

Результат российской команды по итогам выступлений в четырех дисциплинах составил 166,529 балла. Сборную России представляли Лилия Ахаимова, Александра Щеколдина, Ангелина Мельникова, Дарья Спиридонова и Анастасия Агафонова.

Впереди России оказались только американские спортсменки, получившие 172,330 балла. Замкнули тройку лучших итальянки. Их выступления были оценены в 164,796 балла.

Чемпионат мира завершится 13 октября.