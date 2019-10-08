В Москве найден мертвым медалист Олимпиады по теннису

Российский теннисист и призер юношеских Олимпийских игр Михаил Бирюков был найден мертвым в московской квартире. Тело 27-летнего спортсмена было обнаружено в ванной.

Приехавшая на место происшествия бригада скорой помощи спасти юношу не смогла. По данному факту проводится проверка. Бирюков является сыном четырехкратной чемпионки мира по пятиборью Ирины Киселевой, сообщает "Комсомольская правда".

Сам теннисист стал профессиональным спортсменом в 2009 году. Спустя год он уже выступал в составе олимпийской сборной России на юношеских Олимпийских играх в Сингапуре, где он завоевал серебро в парных соревнованиях.