США в Минске никто не ждет, однако они могут повлиять на Украину, считает Песков

Кремль не поддерживает участие Соединенных Штатов в нормандском формате. Однако США могли бы использовать свое влияние на Украину, чтобы заставить Киев выполнять Минские договоренности, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Ранее глава Белоруссии Александр Лукашенко предложил Штатам поучаствовать в урегулировании ситуации на Украине, пишет агентство ТАСС. Президент указал насколько США уже вовлечены в проблемы Донбасса и всей Незалежной.

Вместе с тем, Лукашенко раскритиковал заявление президента США Дональда Трампа, будто Европа ничего не делает для разрешения конфликта на Украине. По мнению Белорусского лидера, Штаты сами втянуты в эту ситуацию и пока сами не начнут "шевелиться", ничего не произойдет.