Москва и Анкара договорились о расчетах в рублях и лирах

Соглашение о расчетах и платежах в национальных валютах подписали Россия и Турция. Также Москва и Анкара договорились расширять и укреплять межбанковское взаимодействие. Соглашение с Анкарой подписал вице-премьер и министр российских финансов Антон Силуанов. С турецкой стороны свою подпись под соглашением в Москве поставил министр казначейства и финансов Берат Албайрак.

Основная цель Анкары и Москвы – постепенный переход на рубли и лиры в двусторонней торговле, сообщает ТАСС. А также создание инфраструктуры для этого и повышение привлекательности нацвалют для внешней торговли. К середине 2019 года треть расчетов между Россией и Турцией велась в национальных валютах. Для повышения уровня обеспечения ликвидностью в национальных валютах стороны будут выпускать долговые ценные бумаги на национальных рынках двух стран. Кроме того, на турецкой территории будет расширена инфраструктура для приема российских банковских карт "МИР", а также турецкие банки и компании будут подключены к системе финансовых сообщений Банка России (СПФС) – российскому аналогу swift. При этом к этой системе будут подключаться и финансовые структуры других стран.

Россия и Турция укрепляют экономическое сотрудничество в то время, когда в мае 2019 года президент США Дональд Трамп лишил Турцию льготного режима в торговле, а в октябре пообещал раздавить ее экономику.