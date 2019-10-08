Путин обсудил с членами Совбеза ситуацию в Сирии

Владимир Путин обсудил с постоянными членами Совбеза России ситуацию в Сирии в связи с обострением на северо-востоке страны.

Президент и члены Совбеза отметили, что сейчас всем сторонам важно избегать действий, которые могут создать препятствия мирному урегулированию в Сирии, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

На совещании также обсуждались текущие вопросы внутренней российской повестки дня.