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8 октября 201919:47

Не "18+": в России появится новая возрастная маркировка

Не "18+": в России появится новая возрастная маркировка

Возрастная маркировка в России может стать другой. Законопроект об ее изменении предлагает отказаться от конкретного указания возраста в пользу более общих рекомендаций. К примеру, "для семейного просмотра", "для дошкольников", "не рекомендовано для детей". Новая редакция законопроекта сохранит маркировку 18+ для произведений литературы и искусства, при этом избавит организаторов мероприятий и учреждений культуры от избыточной промежуточной маркировки — это 0+, 6+ и прочее.

Еще одно нововведение законопроекта, введенного комитетом Госдумы, касается того, что организаторы мероприятий могут размещать информацию о рекомендуемом возрасте для просмотра любым способом — афиши, билеты или электронная форма. "Информация может быть выражена словосочетаниями “для семейного чтения”, “для семейного просмотра”, “для семейного посещения”, “для дошкольников”, “для детей младшего школьного возраста”, “для детей среднего школьного возраста”, “для детей старшего школьного возраста”, “не рекомендовано для детей” и иными любыми сходными по смыслу словосочетаниями", — это цитата из законопроекта, сообщает телеканал "Россия 24".

А что не так с нынешней маркировкой? Прежде всего, нет существенной разницы между знаками, например, “0+” и “6+”. Как понять, что можно смотреть всем, без ограничений, а что только с шести лет или с двенадцати? Самая понятная в этом смысле маркировка — “18+” — ее планируют оставить. Еще от нынешней системы страдают СМИ, которые публикуют афиши зрелищных мероприятий. Из-за того, что нет единых правил и каждый трактует маркировку по-разному, редакторам приходится бегать по судам и доказывать свою точку зрения.

Об этой проблеме президенту России Владимиру Путину рассказала врио главного редактора "Псковской правды" Юлия Шарипова. Произошло это в мае на медиафоруме Общероссийского народного фронта. Президент тогда сказал, что возьмет этот вопрос к рассмотрению и подчеркнул, что возрастная маркировка зрелищ и информации должна соответствовать здравому смыслу.

Глава комитета по культуре Елена Ямпольская отметила, что производителям культурного контента и тем, кто его демонстрирует, предлагается возможность указывать рекомендательную маркировку. Она отметила, что часто родители воспринимают "0+" как то, что допустимо для младенцев, хотя подобная отметка часто ставится на взрослых советских фильмах, поскольку они "совершенно невинны и чисты". При этом маркировка "18+" останется, поскольку позволит избежать попадания к детям недопустимой для их возраста информации, сообщает "Интерфакс".

 

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