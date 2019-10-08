Нацисты хотят войны. В Донбасс стекаются украинские радикалы

Украинские радикальные националисты сегодня объявили всеобщую мобилизацию, чтобы сорвать разведение сил в Донбассе. "Правый сектор" (запрещен в РФ) прямо заявил президенту Зеленскому: если украинские военные оставят позиции в районах разведения, туда войдут вооруженные боевики, как они уже вошли в Золотое, город на линии разграничения. От самого же Зеленского, начавшего если не выполнять, то хотя бы говорить о выполнении Минских соглашений, радикалы теперь требуют личной встречи.

Радикалы стягиваются в Золотое. За плечами походные рюкзаки, в брезентовых футлярах охотничье оружие. С таким арсеналом "Нацкорпус" собирается воевать, если украинская армия оставит позиции.

"Если тут будет несколько тысяч украинцев, они не осмелятся девятого разводить войска. Если мы выиграем девятое, то мы выиграем битву", — уверен националист Андрей Билецкий.

Боевиков размещают в заброшенных домах, наряжают в камуфляж и записывают видео для нового флешмоба. По формуле Зеленского они угрожают самому Зеленскому новым майданом. 14 октября в Киеве.

Радикалы хотят войны. Зеленский уже колеблется. Разведение сил в поселке Золотое должно было начаться еще 7 октября, но Киев внезапно отложил задуманное.

"Я вижу три варианта: попробовать договориться в рамках того несправедливого минского процесса, в который мы влезли много лет назад. Вторая тактика — тянуть бесконечно долго, пока будут убивать наших солдат, пока люди по ту сторону линии соприкосновения окончательно нас возненавидят, и никогда мы не сможем их вернуть. Третий вариант — никогда больше не возвращаться к этой части Украины", — заявил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко.

В команде президента сейчас растеряны: воскресная акция националистов стала прологом к срыву минских договоренностей. Главное условие для встречи нормандской четверки — разведение сил в поселках Золотое и Петровское. Но этого не происходит.

"Мы с войны не уйдем. Там, где президент отведет войска, мы зайдем, заведем тысячи человек", — говорит заместитель командира Украинской добровольческой армии (запрещена в РФ) Андрей Гергерт.

Чтобы оправдать бессилие и страх перед радикалами, в правительстве Украины придумали новое условие: сначала прекращение огня, уже потом разведение сил, или "семь дней без войны". Но на Донбассе без войны ни дня. Там каждый день стреляют.

Против формулы Штайнмайера, будто вторя радикалам, выступает и бывший президент Украины. Это сегодня Порошенко заявляет, что формулы такой не существует. В октябре 2016 года после встречи нормандской четверки, он говорил совсем другое.

"Были отдельно обсуждены вопросы подготовки к выборам и сейчас договорились продолжить на уровне экспертов, на уровне рабочих групп, работу по подготовке концепций избирательного законодательства, имплементации так называемой "формулы Штайнмайера"", — говорил тогда Порошенко.

Отдать приказ ВСУ может только действующий президент Зеленский. Но при таком давлении сделать это непросто. В Золотом сегодня работал и министр обороны Украины. Он заявил: отведение сил будет, но пока к этому не готовы.

"Видели наши позиции, разговаривали с местным населением. Абсолютно видно, что местное население поддерживает концепцию разведения, поддерживает те планы, которые у нас есть", — заявил министр Загороднюк.

В украинском представительстве НАТО идею минских соглашений тоже поддерживают. И настаивают на отведении. Это единственный путь мирного разрешения военного конфликта в Донбассе.