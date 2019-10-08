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8 октября 201920:30 Михаил Антонов

Псих или террорист: в Германии не знают, как квалифицировать действия сирийского мигранта

В Германии выясняют обстоятельства громкого инцидента в Лимбурге, который взбудоражил всю страну. Выходец из Сирии угнал фуру и протаранил на ней другие автомобили. При задержании он выкрикивал слова на арабском. Следствие сейчас устанавливает, был ли мигрант связан с исламистами. При этом задержанный уже не раз попадал в поле зрения полиции и раньше.

То, что случилось 7 октября в шестом часу вечера в городе Лимбурге, терактом не названо, но имеет все его признаки: сирийский мигрант вытащил из кабины водителя грузовика, стоявшего на светофоре, набрал скорость и врезался в автомобили, ожидавшие зеленого сигнала на следующем перекрестке.

"Около восьми машин получили повреждения, так что нам пришлось запросить помощи у пожарных, чтобы спасти застрявших в них людей. Хорошо, что они прибыли на место происшествия очень быстро", — подчеркивает представитель полиции земли Гессен Маркус Хоффман.

Основной удар принял на себя крохотный Seat Ibiza: машина — кусок искореженного металла. На этом фоне хорошая новость — легкие ранения получили только девять человек, включая угонщика. Он не пытался скрыться, а уселся на обочине, но в момент задержания полицией стал сопротивлялся и кричал "Аллах".

И тут многие вспомнили конец 2016 года: тунисец Анис Амри за рулем захваченного грузовика давит людей на рождественской ярмарке в Берлине.

Правоохранители поспешили обратиться к комментаторам, чтобы они не раздували ажиотаж.

"Обратите внимание: подозреваемый был арестован, мы расследуем происшествие, пожалуйста, воздержитесь от спекуляций. Никому не нужны тролли и дикие спекуляции", — призвали полицейские через Twitter.

Угонщика зовут Омар, 1987 года рождения, приехал в Германию в 2015 году. Вид на жительство у него истек 1 октября. В СМИ есть сообщения о том, что за сирийцем уже числятся приставания, побои, наркотики и воровство.

Первым о том, что это, похоже, теракт, сообщил телеканал ZDF, ссылаясь на свои источники. Но официальные инстанции не спешат определяться, по какой статье заводить дело.

"Идет расследование, и я вам к настоящему времени еще не могу сказать, как квалифицировать это преступление", — ушел от определения и глава МВД ФРГ Хорст Зеехофер.

Дом сирийского иммигранта ночью обыскивали со спецназом. Утверждают, что ничего особенного не нашли. Проживал он в гостинице под названием "Друзья природы Германии". Чем-то вроде стихийного бедствия его и пытаются представить.

Первый канал немецкого телевидения (ARD) уже информирует о том, что у сирийца подозревают психические отклонения. Такие отклонения и справки от психиатров иной раз появляются в делах, похожих не теракт: получается не системное явление, а почти несчастный случай.

Справка, например, возникла в деле сирийского беженца ("примерного мигранта", как о нем даже в газетах писали), который летом 2019 года на франкфуртском вокзале столкнул под поезд женщину с ребенком.

Если же у лимбургского угонщика было в Германии уголовное прошлое, то тогда его история похожа на дело другого мигранта, который тоже был известен полиции — вскрывал игровые автоматы, избивал беременную подругу, но гулял себе по Штутгарту до тех пор, пока не купил самурайский меч и не зарубил им мужчину на глазах у его ребенка.

Такого очень много, но честной статистики нет: известно то, чего скрыть нельзя, а что на самом деле творится в параллельном мире мигрантов — в секретных полицейских отчетах, если они вообще есть.

"Ваши коллеги погибли от рук извращенного и смертельного ислама, который нам надо уничтожить", — ставил задачу французским жандармам президент Франции Эммануэль Макрон.

В Париже 8 октября прошла поминальная церемония по четырем сотрудникам полицейской префектуры, которых их сослуживец Микаэль Арно зарезал кухонным ножом 3 октября. Никто не ожидал такого от глухонемого, проработавшего в префектуре 20 лет. Это постфактум выяснилось, что он имел контакты с радикальными исламистами, одобрял расстрел Charlie Hebdo и годами передавал в ИГИЛ (запрещена в России) секретную информацию и списки сотрудников полиции. Но кто будет подозревать и проверять инвалида? Не полицейское же государство — Франция. Узнают СМИ и правозащитники — в порошок сотрут во имя толерантности и политкорректности — добрых богов, которые время от времени требуют жертв.

А еще они не любят гласности и особо тяжких уголовных статей, к числу которых относится и терроризм, потому что это портит имидж религиозных, культурных и этнических меньшинств. А еще очень плохо отражается на репутации служителей культа: того политического класса, который эти меньшинства в Европу пустил.

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