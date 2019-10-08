В Госдуме одобрили законопроект о возмещении ущерба обманутым дольщикам ЖСК

Компенсации обманутым дольщикам во вторник, 8 октября, стали главной темой дебатов в Госдуме. Депутаты в первом чтении одобрили законопроект о возмещении ущерба членам жилищно-строительных кооперативов, пострадавшим от недобросовестных застройщиков. Таких ЖСК в России сейчас порядка 130. Когда дольщики смогут вернуть свои деньги?

"В феврале я заключила договор, собрала деньги по знакомым, по друзьям", — пострадавшие деньги вложили в стройку, которая с тех пор дальше ямы под фундамент так и не продвинулась Ирина Денисова и еще 47 человек создали жилищно-строительный кооператив, но это лишь добавило трудностей. По словам женщины, на строительство 22-этажного дома внесли всего около 76 миллионов. В Минстрое строительство оценили в 300 миллионов.

При такой арифметике проще бросить стройку и возместить убытки, но вот компенсация по закону не положена. Весной Госдума дала регионам право создавать фонды помощи дольщикам. Если дом превратился в долгострой, фонд может или помочь с достройкой за госсчет, или выплатить компенсацию. Но это — для дольщиков, а члены ЖСК считаются пайщиками. Вот и вышла юридическая коллизия.

"Получилось, что обманутые дольщики организованы в жилищно-строительные кооперативы. Они не имеют возможности получить компенсацию от Фонда помощи обманутым дольщикам. Те предложения, которые мы сейчас обсуждаем, выравнивают обманутых дольщиков в своих правах", — заявил председатель госдумы России Вячеслав Володин.

Поправки о ЖСК должны завершить создание комплексной системы помощи всем, кто заплатил и остался без квартир. Против в Думе сегодня не голосовал никто. Некоторые даже посчитали, что и предлагаемых мер мало.

"Мы "за" голосовали, конечно. Это же наши избиратели. Мне кажется, эти вопросы еще раньше надо было решить", — рассказал заместитель председателя комитета Госдумы России по труду, социальной политике и делам ветеранов, первый заместитель руководителя фракции КПРФ Николай Коломейцев.

"Ну вот мы будем компенсацию платить. Но ведь понятно, что это не полная стоимость потерь. А стресс от того, сколько они лет, так сказать, мучаются?", — заявил руководитель фракции ЛДПР в Госдуме России Владимир Жириновский.

"Это глубинная проблема людей, потому что они продавали свои квартиры, снимали жилье, все деньги вкладывали в достройку своего жилища, а остались вообще без всего. Будем стараться принять этот законопроект очень быстро", — прокомментировала заместитель председателя Госдумы России Ольга Епифанова.

Остановленные краны, котлованы, которые уже поросли травой — такой пейзаж можно увидеть почти в каждом регионе страны. Согласно последней переписи, в России больше трех тысяч проблемных объектов.

До принятия закона о "фондах помощи" судьбу дома решали сами дольщики. Альтернативой кооперативу тогда был поиск нового застройщика. Чаще всего — безуспешный. Тем, кто все-таки пытался или, например, как клиенты обанкротившейся Urban Group вообще оказался без поставщика строительных услуг, теперь тоже помогает государство.

Пострадавшая Анна Шайтер поделилась, что после случившегося у многих был стопор, поскольку они не знали, что им делать, а у некоторых, к тому же, семьи, дети. "Но, слава Богу, в мае этого года мы получили ключи", — рассказала девушка.

Остаются, конечно, и трудности. Например, некоторые жильцы хоть и получили квартиры, но тепло в них все еще подают мобильные котельные, а их не хватает. Решить все проблемы сразу нельзя, но теперь, как сказал председатель Госдумы, есть комплексная правовая основа и механизмы для работы с дольщикам. Фонд помощи уже получил 16 миллиардов, и транши из бюджета будут ежегодными.