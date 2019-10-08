На месте уникальной усадьбы боспорского царя недалеко от Керчи появится музей

В Крыму принято решение сохранить уникальный памятник архитектуры — античную усадьбу. Комплекс обнаружили во время строительства железнодорожного подхода к Крымскому мосту. Из-за этого пришлось даже отложить на полгода начало движения грузовых поездов. Пассажирские составы, впрочем, пойдут по плану — в декабре. Информацию подтвердили в Минтрансе.

На каменном плоском столике еще до нашей эры, почти три тысячи лет назад, давили виноград — это часть античной усадьбы, которую нашли благодаря строительству Крымского моста.

"Это крупная, очень крупная усадьба античного времени или же комплекс усадеб. Планировка очень сложная", — поделился ведущий научный сотрудник отдела классической археологии Института археологии РАН, доктор исторических наук Сергей Внуков.

Усадьбу только начали изучать. Здесь ученые нашли посуду и монеты. Неизвестно, кто здесь жил. Не исключено, что Боспорские цари.

"По площади это одно из крупнейших сельских поселений, известных в Крыму. И датируется это, предварительно, временем расцвета Боспорского царства — это конец V века до нашей эры", — отметил Сергей Внуков.

Усадьба оказалась на пути большой стройки — это территория на подходе к железнодорожной части Крымского моста. Объект, подобных которому нет нигде в России, решили сохранить.

"Все артефакты, кладки, стены, дворы — все это осталось в том состоянии, как это было оставлено жителями данного поселения, что, безусловно, является большой редкостью", — рассказал специалист Института археологии РАН Сергей Буравлев.

Первые пассажирские поезда пойдут по Крымскому мосту, как это и планировалось, в декабре этого года. Меньше, чем через сто дней. Но грузовые поезда появятся здесь чуть позже — запускать движение решено в два этапа, чтобы сохранить следы древнего поселения.

Участок, предназначенный для грузовых составов, пришлось перенести в сторону, на 150 метров южнее. Усадьбу это спасет. Здесь появится музей, а запуск грузового движения лишь отстрочен на полгода. Археологические раскопки продолжатся и на земле, и под водой.

Благодаря строительству Крымского моста была исследована огромная территория. Земля с богатейшей историей — более миллиона находок за пять лет, сохраненные для будущих поколений артефакты — это только часть большой работы, которая продолжается.

На Крымском мосту уже готовятся принимать поезда. Строители устанавливают систему контроля за составами. В ноябре можно будет купить билеты на первый поезд через Крымский мост.