Дипломатический скандал в США: агенты ФБР сделали депутату Думы непристойное предложение

Сразу два комитета Генассамблеи ООН были вынуждены отложить заседания. И все из-за того, что США не выдали визы дипломатам из России, Ирана и Кубы. Москва уже предложила перенести работу этих комитетов в Вену или Женеву, ведь подобные провокации с американской стороны продолжаются. Примером стала ситуация с депутатом Госдумы Ингой Юмашевой. Сотрудники ФБР едва не сорвали ее рабочую поездку в США, устроив допрос прямо в аэропорту.

Дорога из Сан-Франциско, куда Инга Юмашева с трудом, но все-таки добралась для участия в форуме "Диалог Форт-Росс" (он призван способствовать улучшению отношений между Россией и США), лежит через тот же самый терминал, где эти отношения в который раз попытались ухудшить.

- Как настроение?

- Боевое!

- Как добрались?

- Все нормально, потому что встретили наши сотрудники консульства, сопроводили.

5 октября этот путь в аэропорту растянулся больше чем на полтора часа.

- Не очень приятно, конечно, — вспоминает Инга Юмашева. — Не ожидаешь, когда приезжаешь на форум "Диалог Форт-Росс", допроса на прилете.

В Россию депутат Инга Юмашева возвращается рейсом "Аэрофлота". В Нью-Йорк она тоже добиралась российским самолетом. Но по прилете ее и задержали.

Почему пассажирка Юмашева агентам ФБР показалась подозрительной? Объяснять это они не спешили.

"Мне даже показалось, что может быть они пытаются сделать все, чтобы я не успела на следующий рейс в Сан-Франциско", — серьезно испугалась в какой-то момент депутат Госдумы Инга Юмашева.

- Были ли неприемлемые вопросы произнесены?

"Были. Причем, в самом финале, когда мне задали вопрос: не хочу ли я побеседовать еще раз в более комфортной обстановке?" – отвечает депутат.

Не смутило сотрудников ФБР и то, что перед ними законодатель, парламентарий из другой страны к тому же с дипломатическим паспортом.

"При мне был и дипломатический паспорт, и депутатское удостоверение, и даже депутатский значок", — перечисляет депутат Юмашева свои документы.

- Как они отреагировали, когда вы все-таки сказали, что вы — депутат Государственной думы?

"Дальше начались вопросы: зачем, на какую конференцию вы приехали, что вы хотите здесь делать, о чем хотите рассказывать?" – пояснила женщина.

Инга Юмашева благодарна всем, кто не остался равнодушен к этой ситуации, но особенно российским дипломатам во главе с послом в Вашингтоне, которые в последнее время сами испытывают на себе давление США. Госдеп так и не выдал визы группе сотрудников российского МИДа, направлявшихся на тот же форум в Калифорнию.

"Мы не должны поддаваться на такого рода провокации, не должны бояться, не должны обижаться, — считает представительница думского комитета по международным делам. — Нам сегодня очень важно продолжать наши действия по выстраиванию конструктивного взаимодействия с США, тем более, что здравомыслящих людей там очень много".

Вот только к принятию решений их не допускают. Когда Инга Юмашева уже была в воздухе, стало известно, что работу приостановил шестой комитет Генассамблеи ООН. Не работает и первый комитет после того, как в Госдепе отказали в визах десятерым российским дипломатам.

"В такой ситуации остается просто удивляться цинизму представителей США, когда они даже визы на мероприятия ООН для других делегаций задерживают и все чаще вообще не выдают. Судя по реакции, здесь в последние дни создается впечатление, что и не собираются решать этот вопрос. Считаем, что в таких условиях искусственно создаваемого дисбаланса в пользу одного государства начинать работу первого комитета было бы неправильным", — пояснил директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Владимир Ермаков.

США, не выдавая визы, не просто не выполняют взятых на себя обязательств страны, на территории которой разместилась штаб-квартира ООН. В Вашингтоне по факту нарушают один из основополагающих принципов работы всемирной организации: равенство стран, которые в нее входят.